Nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công ở ĐH Quốc gia Hà Nội

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký ban hành thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2021-2024.

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Nội dung kết luận nêu, tại dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế - Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà trung tâm khoa khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Thanh tra Chính phủ phát hiện việc thay đổi quy mô đầu tư nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi phê duyệt đầu tư dự án.

Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt tổng mức đầu tư sai, dẫn đến số vốn thực hiện được ngân sách nhà nước giao cao hơn so với quy định (tạm tính) 27 tỷ đồng.

Đến hết tháng 4 năm nay, dự án đã giải ngân và đề nghị quyết toán vốn ngân sách trên là 493 tỷ đồng, có nguy cơ quyết toán vượt tổng mức đầu tư 20,8 tỷ đồng.

Tại gói thầu công trình nhà D7 và D8 thuộc dự án ký túc xá Hòa Lạc, Ban quản lý dự án phê duyệt đơn giá dự toán phát sinh không đúng quy định, dẫn đến giá trị dự toán phát sinh cao hơn so với quy định (tạm tính) 450 triệu đồng.

Tại gói thầu xây lắp, cải tạo, sửa chữa do 5 trường làm chủ đầu tư, Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật khi chưa có báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm định theo quy định của Luật Xây dựng.

Khu ký túc xá của Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc (Ảnh: Hải Long).

Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Công nghệ, Trường Quốc tế, Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức nghiệm thu không đúng khối lượng, đơn giá (phần phát sinh) dẫn đến giá trị quyết toán sai, cao hơn so với quy định 790 triệu đồng.

Về quản lý, sử dụng tài sản công, kết luận thanh tra cho thấy Trường Quản trị và Kinh doanh (tháng 4 và 6/2022) và Trường Đại học Giáo dục (tháng 4/2023) mua sắm ô tô có giá cao hơn mức giá tối đa theo quy định hiện hành.

Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 2021 đến ngày 12/9/2024), Trường Quản trị và Kinh doanh (từ tháng 1/2022 đến 9/2022) và Trường Đại học Ngoại ngữ (2021-2023) cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản công khi chưa có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.