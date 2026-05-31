Nhiều vi phạm trong dự án cải tạo công trình cũ thành nhà khách tỉnh ủy

Ông Nguyễn Quang Huy, Chánh Thanh tra thành phố Huế, đã có thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy Huế).

Dự án được phê duyệt năm 2020, điều chỉnh năm 2021 với tổng mức đầu tư 49,5 tỷ đồng. Nhà khách này được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa từ cơ sở nhà, đất số 22 Tố Hữu, phường Vỹ Dạ - từng là trụ sở của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế trước đây.

Công trình Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nằm ở vị trí đắc địa (Ảnh: Nhật Linh).

Chủ đầu tư dự án nêu trên là Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là Văn phòng Thành ủy Huế). Cơ quan này đã ủy thác cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế quản lý giúp công trình.

Công trình khởi công tháng 5/2022, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, tính đến thời điểm thanh tra, dự án chưa hoàn thiện, chậm tiến độ kéo dài và phải tạm dừng thi công. Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đến nay là gần 22,5 tỷ đồng, giải ngân đạt hơn 22 tỷ đồng.

Thanh tra thành phố Huế xác định, trong quá trình thi công dự án, đơn vị được ủy thác quản lý công trình, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tư vấn đã để xảy ra hàng loạt vi phạm, thiếu sót.

Nhiều hạng mục bên trong công trình đang xây dựng dang dở (Ảnh: Cao Tiến).

Các đơn vị tư vấn đã lập 4 bộ hồ sơ liên quan dự án và đều thể hiện có căn cứ vào bản vẽ hoàn công của trụ sở Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế trước đây. Tuy nhiên khi kiểm tra thực tế, cơ quan thanh tra nhận thấy các đơn vị đã không căn cứ vào tài liệu này để lập hồ sơ. Các đơn vị còn lập báo cáo kiểm định chất lượng hiện trạng công trình trước khi ký hợp đồng và chưa có chủ trương cho nghiên cứu lập dự án đầu tư.

Cơ quan thanh tra xác định, đơn vị được ủy thác quản lý cũng có nhiều thiếu sót trong việc tham mưu cho chủ đầu tư, lập hồ sơ thương thảo hợp đồng không đúng quy định.

Chủ đầu tư trực tiếp ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu phụ không đúng quy định của Luật Đấu thầu 2013. Chủ đầu tư đồng ý điều chỉnh giảm giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, cho nhà thầu chính giao phần việc còn lại cho nhà thầu phụ tiếp tục thực hiện là không đúng quy định.

Theo Chánh Thanh tra thành phố Huế, chủ đầu tư cũng chậm thu hồi tiền tạm ứng của nhà thầu, nghiệm thu một số hạng mục không chính xác dẫn đến phải thu hồi giá trị thanh toán vượt. Một số hạng mục thi công không đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt,…

Cơ quan thanh tra xác định nguyên nhân chủ quan dẫn đến hàng loạt vi phạm là do đơn vị quản lý dự án, các đơn vị tư vấn thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đặc biệt, nhà thầu chính là Công ty Thiên Phát Thịnh không còn đủ năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Cửa kính tại Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chưa thi công xong đã hư hỏng (Ảnh: Cao Tiến).

Từ những sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố Huế kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kiểm tra, xem xét trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thanh tra thành phố Huế cũng đề nghị nghiên cứu thay đổi chủ đầu tư (Văn phòng Thành ủy Huế), giao cho một đơn vị chuyên ngành để tiếp tục triển khai dự án sau khi đánh giá lại hiệu quả công trình. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu các sở, ngành liên quan thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức vi phạm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng.