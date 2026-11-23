Kế hoạch thanh tra năm 2027 được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn ký ban hành.

Đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ trong triển khai kế hoạch thanh tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn (Ảnh: TTCP).

Sẽ thanh tra những tổng công ty nào?

Cuộc thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn tại Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Hà Nội được Thanh tra Chính phủ giao cho Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) công bố vào quý II/2027.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra. Cuộc thanh tra diễn ra trong 45 ngày làm việc.

Cũng trong đầu năm tới, Cục Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV) dự kiến công bố thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác than, quản lý và sử dụng vốn tại Tổng công ty Đông Bắc (thời kỳ 2023-2026).

Tới quý II/2027, Cục IV sẽ thanh tra phòng chống lãng phí trong quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống kho, nhà xưởng, cơ sở nhà đất và tài sản phục vụ sản xuất, kinh doanh tại Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) cùng một số đơn vị thành viên. Thời kỳ thanh tra 2021-2026.

Trụ sở Tổng công ty Lương thực miền Bắc ở Hà Nội (Ảnh: VGP).

Cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) sẽ được Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) triển khai trong quý II-III/2027. Thời kỳ thanh tra năm 2023-2025.

Đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Cục VI triển khai cuộc thanh tra về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước; dự kiến công bố vào quý III-IV/2027 và thời kỳ thanh tra giai đoạn 2025-2026.

Cuối năm 2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) được giao thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư lĩnh vực điện lực của Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power). Thời kỳ thanh tra 2023-2026.

Cùng thời gian này, Cục IX sẽ thanh tra quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và tài chính tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (thời kỳ thanh tra 2022-2026).

Trong kế hoạch dự phòng, Cục IX được giao thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực thuốc lá tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS). Thời kỳ thanh tra từ 2023 tới năm 2026.

Loạt dự án giao thông lớn vào kế hoạch thanh tra

Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII) vào quý II/2027 công bố thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Xây dựng và các cơ quan, tổ chức liên quan trong thực hiện dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống).

Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai dự án tới thời điểm công bố thanh tra.

Cục VII cũng thanh tra tại Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) và các cơ quan, tổ chức liên quan. Nội dung thanh tra về thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực hiện 3 dự án: dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông và dự án đầu tư hoàn thiện hầm Núi Vung (đều thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông).

Dự án xây dựng cầu Đuống mới có tổng vốn đầu tư khoảng 1.848 tỷ đồng, gồm cầu đường bộ dài khoảng 382m rộng 18,5m và cầu đường sắt dài gần 1km, được xây dựng tách biệt hoàn toàn với cầu cũ (Ảnh: Thành Đông).

Quý III/2027, Cục VII thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) cùng các cơ quan, tổ chức liên quan trong thực hiện 3 dự án đầu tư xây dựng công trình hàng hải và đường thủy.

Cụ thể gồm: dự án nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số 0 vào khu vực bến cảng container Cái Mép (TPHCM); dự án cải tạo nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu Nam Nghi Sơn, Thanh Hóa; dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến Thọ Quang. Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai dự án đến thời điểm thanh tra.

Cũng theo kế hoạch thanh tra, Cục VII được giao thanh tra tại Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) và các đơn vị liên quan trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương phục vụ bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông quốc lộ; một số dự án điển hình thuộc 4 Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV. Thời kỳ thanh tra 2022-2026.