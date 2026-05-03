Nhiều ô tô của du khách bị lún cát khi tham quan trang trại điện gió

Những ngày qua, khu vực trang trại điện gió kéo dài từ xã Ninh Châu đến xã Cam Hồng (tỉnh Quảng Trị) thu hút khá nhiều người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Những trụ điện gió khổng lồ nối tiếp nhau sát đường tránh lũ quốc lộ 1A thu hút sự chú ý của du khách mỗi khi đi qua địa phận Quảng Trị.

Người dân địa phương hỗ trợ du khách kéo ô tô ra khỏi vị trí bị lún cát (Ảnh: Hùng Nguyễn).

Trang trại điện gió nằm trên vùng cát ven biển, không ít du khách khi lái ô tô vào khu vực này rơi vào tình cảnh xe bị lún cát, không thể di chuyển, phải gọi cứu hộ hoặc nhờ người dân địa phương giúp đỡ.

Chiều 1/5, anh Nguyễn Đức Hùng, bác sĩ công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Quảng Trị đã giải cứu một ô tô con bị lún cát ở trang trại điện gió.

Thời điểm trên, anh Hùng cùng gia đình về quê thì phát hiện có người đứng bên đường vẫy tay. Dừng lại hỏi thăm, anh Hùng mới biết nhóm du khách đến từ Ninh Bình, đi qua Quảng Trị thấy điện gió đẹp nên rẽ vào chụp ảnh, không may ô tô bị lún cát.

"Xe họ không di chuyển được nên ra đường vẫy tay cầu cứu. Xe tôi là bán tải nên mới vào được vị trí lún cát, chứ ô tô con rất khó. Tôi chạy về nhà cách đó mấy cây số tìm dây kéo, loay hoay nửa tiếng cũng kéo được chiếc xe ra khỏi hố cát để họ tiếp tục hành trình", anh Hùng chia sẻ.

Sau khi được giải cứu, nhóm du khách ngỏ ý trả tiền nhưng anh Hùng từ chối và hóm hỉnh nhắn nhủ "về Ninh Bình nhớ tới Quảng Trị là được".

Trước đó, vào ngày 27/4, một nữ du khách tên K., đến từ Hà Nội, cũng có trải nghiệm tương tự. Chị K. cùng gia đình đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi qua Quảng Trị thấy phong cảnh trang trại điện gió đẹp nên ghé vào chụp ảnh.

Tuy nhiên, chiếc ô tô con 5 chỗ của gia đình chị K. không may bị lún cát. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì chị K. nhìn thấy một xe bán tải biển số Quảng Trị xuất hiện.

Trang trại điện gió ở tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Anh Hoàng Trường Nhân (31 tuổi) và em trai là Hoàng Trường Thịnh, cùng trú tại xã Cam Hồng, trên đường từ phường Đồng Hới, Quảng Trị lên xã Cam Hồng, phát hiện ô tô chị K. lún cát nên dừng lại.

Sau khi xem xét tình trạng ô tô bị lún cát, anh Nhân và em trai đã về nhà cách đó 15km để lấy dây rồi quay lại hỗ trợ. Một lúc sau, chiếc ô tô con đã được giải cứu.

"Giải cứu" ô tô con thoát khỏi bãi cát lầy, hai anh em Nhân chỉ nhận lời cảm ơn rồi rời đi, không nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Chị K. cũng chia sẻ câu chuyện của mình lên một diễn đàn về ô tô, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo anh Nhân, đây không phải lần đầu anh hỗ trợ kéo ô tô bị lún ở đồi cát cho du khách. Đã rất nhiều lần trước đó, anh chứng kiến việc du khách mắc kẹt khi tiến vào trang trại điện gió để chụp ảnh và anh đều dừng lại hỗ trợ miễn phí.