Chiều 23/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị trao quyết định nghỉ hưu từ 1/12 đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV; các nhân sự thôi tham gia Ban Chỉ đạo 110 và Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định nghỉ hưu tới 6 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, gồm: nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo 110 Trần Quốc Vượng; nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; nguyên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng đồng thời trao Quyết định nghỉ hưu tới 9 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư (Ảnh: TTXVN).

Trong đó có 5 nguyên Phó Thủ tướng, gồm các ông: Lê Thành Long; Bùi Thanh Sơn; Nguyễn Chí Dũng; Trần Hồng Hà và Mai Văn Chính.

4 nguyên lãnh đạo Quốc hội nhận quyết định nghỉ hưu gồm các ông: Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh và Lê Minh Hoan.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định nghỉ hưu cho nguyên Ủy viên Trung ương công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định nghỉ hưu cho 17 nguyên Ủy viên Trung ương là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì cho các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (Ảnh: TTXVN).

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 25 nguyên Ủy viên Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các thời kỳ, nhân dân, bạn bè quốc tế và những nơi từng gắn bó, rèn luyện.

Ông khẳng định luôn kiên định con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, đồng thời tiếp tục cống hiến sau khi nghỉ hưu, tiếp tục nỗ lực làm công dân tốt, đảng viên tốt, trung thành với Đảng, hòa đồng với nhân dân và đóng góp trong phạm vi, điều kiện của mình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ (Ảnh: TTXVN).

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng sẽ đạt và vượt chỉ tiêu, không gì có thể cản trở bước tiến của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi lãnh đạo sau nhiều năm công tác, cống hiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận thành quả đất nước có được là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục, có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có công sức, tâm huyết của các nguyên lãnh đạo nhận quyết định nghỉ hưu hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dù đã kết thúc một chặng đường công tác chính thức nhưng với kinh nghiệm, trí tuệ, sự từng trải và tâm huyết của mình, các nguyên lãnh đạo vẫn tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, chia sẻ những suy nghĩ, đóng góp những ý kiến chân thành, thẳng thắn, xây dựng đối với những công việc chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đổi mới, phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm đề ra.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Với các nguyên lãnh đạo vừa nghỉ hưu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng những năm tháng công tác có thể khép lại nhưng những tình cảm đồng chí, đồng đội, những kỷ niệm và những đóng góp cho đất nước sẽ còn mãi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh luôn trân trọng và mong rằng mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục được gìn giữ, được vun đắp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, chu đáo chế độ, chính sách. Đây không đơn thuần là việc thực hiện chính sách, mà còn là tình cảm, trách nhiệm và đạo lý của Đảng đối với những người đã cống hiến nhiều năm cho sự nghiệp chung và đất nước.