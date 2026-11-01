Nhiều người chạy tán loạn khi ô tô đầu kéo lao vào hiện trường vụ lật xe

Sáng 1/11, đại diện Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết tuyến quốc lộ 8A dẫn lên cửa khẩu sang Lào đã thông suốt trở lại sau vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ việc xảy ra vào lúc 13h50 ngày 31/10, tại km 71, đoạn gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trước đây thuộc huyện Hương Sơn cũ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ô tô đầu kéo container mang biển kiểm soát 12H-065.xx, do tài xế B.N.H. (SN 1974, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An) điều khiển đến địa điểm trên, bất ngờ bị lật và chắn ngang đường.

Sau tai nạn, nhiều người và phương tiện tập trung phía sau xe bị lật. Đến gần 14h30 cùng ngày, xe đầu kéo rơ-moóc mang biển kiểm soát Lào do anh T.Q.C. (SN 1997, trú tại xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) cầm lái, lưu thông từ cửa khẩu về, đâm trực diện vào đuôi xe gặp nạn.

Tập trung tại vụ lật xe, nhiều người chạy tán loạn khi ô tô đầu kéo lao vào (Video: Hương Sơn).

Camera an ninh ghi lại sự việc cho thấy khi phát hiện xe đầu kéo lao tới, nhiều người hô hoán, tháo chạy tán loạn. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến quốc lộ 8A ùn tắc kéo dài. Đến khuya cùng ngày, sau hơn 8 giờ xử lý, lực lượng chức năng giải phóng hiện trường, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.