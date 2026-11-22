Ngày 22/11, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo gián đoạn cấp nước tại một số khu vực thuộc các phường Sài Gòn, Bến Thành và Cầu Ông Lãnh để cải tạo, sửa chữa tuyến ống cấp nước.

Cụ thể, tại phường Sài Gòn, khu vực hai bên lề đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ảnh hưởng trong các ngày 23-27/11. Tại phường Bến Thành, hẻm 12 đường Nguyễn Văn Cừ bị gián đoạn cấp nước trong các ngày 25, 26/11.

Ở phường Cầu Ông Lãnh, hẻm 21 đường Trần Đình Xu bị ảnh hưởng trong các ngày 25, 26/11; hẻm 189 đường Cống Quỳnh trong các ngày 26, 27/11.

Thời gian gián đoạn tại các khu vực trên từ 22h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Các đơn vị thông báo gián đoạn cấp nước để cải tạo, sửa chữa tuyến ống và khoanh vùng rò rỉ (Ảnh: Nguyên Hà).

Cùng thời gian này, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo gián đoạn cấp nước tại một số khu vực thuộc phường Bảy Hiền để khoanh vùng rò rỉ, phục vụ công tác giảm thất thoát nước.

Theo đó, từ 22h ngày 23/11 đến 5h ngày 24/11, phạm vi ảnh hưởng gồm đường Đồng Đen (số lẻ), Hồng Lạc (số chẵn), Bàu Cát (số chẵn), Phạm Phú Thứ, Phan Sào Nam, Ca Văn Thỉnh và các hẻm nhánh.

Từ 22h ngày 25/11 đến 5h ngày 26/11, tại đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ Bảy Hiền đến Trường Chinh; đường Lạc Long Quân (số lẻ), đoạn từ số 1097 đến 1129; đường Bảy Hiền, đoạn từ Phạm Phú Thứ đến Lý Thường Kiệt và các hẻm nhánh.

Từ 22h ngày 26/11 đến 5h ngày 27/11, các khu vực bị ảnh hưởng gồm đường Đồng Đen, Thái Thị Nhạn, Đặng Minh Trứ, các đường số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và hẻm nhánh; đường Ni Sư Huỳnh Liên (số chẵn), đoạn từ số 168 đến 270; đường Hồng Lạc (số lẻ), đoạn từ số 117 đến 335; đường Âu Cơ (số chẵn), đoạn từ số 626 đến 670 và các hẻm nhánh.

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn cũng thông báo gián đoạn cấp nước tại một số khu vực thuộc phường Bình Trị Đông trong các ngày 23-26/11, từ 23h ngày hôm trước đến 3h sáng hôm sau.

Các khu vực bị ảnh hưởng gồm đường Lê Văn Quới (số lẻ), đoạn từ Bình Trị Đông đến Mã Lò và các đường, hẻm nhánh phụ thuộc tuyến ống trên; hẻm 413 Lê Văn Quới, hẻm 730 Hương lộ 2 và các hẻm nhánh; đường Đất Mới (số lẻ), đoạn từ Lê Văn Quới đến Hương lộ 2 và các đường, hẻm nhánh phụ thuộc tuyến ống trên.

Các đơn vị cấp nước khuyến cáo người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng chủ động trữ nước, sử dụng tiết kiệm và hợp lý trong thời gian gián đoạn cấp nước.