Nhiều khu vực ở TPHCM bị gián đoạn cấp nước cuối tuần

Ngày 27/3, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) thông báo tạm ngưng cấp nước tại Nhà máy nước Tân Hiệp để bảo trì, khiến nhiều phường, xã tại TPHCM có nguy cơ thiếu nước, nước yếu vào cuối tuần này.

Theo Sawaco, việc tạm ngưng cấp nước tại Nhà máy nước Tân Hiệp để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của nhà máy và Trạm bơm Hòa Phú.

Thời gian thực hiện dự kiến từ 21h ngày 28/3 đến 5h ngày 29/3. Trong thời gian này, một số khu vực có thể xảy ra tình trạng nước yếu hoặc gián đoạn cấp nước.

Nhiều phường, xã ở TPHCM có khả năng bị gián đoạn cấp nước vào cuối tuần (Ảnh: A.H.).

Các khu vực bị ảnh hưởng gồm các phường: Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tân Sơn, Tân Bình, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông.

Ngoài ra, các xã gồm: Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng, Bình Chánh, Hưng Long cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Theo Sawaco, do đặc thù mạng lưới cấp nước, việc phục hồi nguồn nước tại các khu vực xa có thể chậm hơn so với thời gian dự kiến.

Đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế phạm vi gián đoạn, đồng thời tăng cường cấp nước bằng xe bồn đến các khu vực trọng yếu trong thời gian bảo trì.

Sawaco sẽ nỗ lực hoàn thành công tác bảo trì sớm nhất có thể, đồng thời khuyến cáo người dân và các đơn vị chủ động dự trữ nước sạch để phục vụ sinh hoạt.