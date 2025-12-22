Nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em ở các cơ sở trợ giúp xã hội tại TPHCM

Chương trình “Cùng em hướng đến tương lai” vừa được tổ chức tại 3 cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn TPHCM, gồm: Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ xã hội và Làng Thiếu niên Thủ Đức, từ ngày 31/11 đến ngày 20/12.

Các em nhỏ được tham gia các hoạt động thể chất (Ảnh: CTV).

Xuyên suốt chương trình, khoảng 330 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, giàu tính trải nghiệm, như: vẽ tranh, đá bóng, giải mật thư, tập yoga, thảo luận nhóm về các video mang nội dung giáo dục, chia sẻ truyền cảm hứng, nấu và thưởng thức những món ăn yêu thích.

Thông qua chuỗi hoạt động này, chương trình góp phần hỗ trợ trẻ phát triển về thể chất, trí tuệ, cảm xúc, giá trị sống và các kỹ năng xã hội cần thiết.

Các em hào hứng tham gia vẽ tranh (Ảnh: CTV).

Triển khai theo phương thức “dựa vào cộng đồng”, chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 100 lượt chuyên gia, giảng viên, kiểm huấn viên và sinh viên ngành công tác xã hội, cùng khoảng 150 lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.

Sự đồng hành chặt chẽ giữa đội ngũ chuyên môn, cơ sở nuôi dưỡng và cộng đồng đã tạo nên nền tảng vững chắc và hiệu quả của chương trình.

Chương trình “Cùng em hướng đến tương lai” nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành tích cực từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu như: Câu lạc bộ Công tác xã hội chuyên nghiệp TPHCM; HanelPT; TS Bùi Thanh Minh; Th.S Nguyễn Thị Ngọc; Trung tá Nguyễn Anh Đức; CEO STP Group Nguyễn Thị Hải Bình; gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Quyên;...

Sôi nổi cuộc thi đá bóng (Ảnh: CTV).

Theo ban tổ chức, thành công của chương trình không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười cho trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, mà còn từng bước mở ra một không gian nhân văn, nhân ái, nơi các giá trị được kiến tạo dựa trên lòng tin, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội, góp phần vun đắp tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em yếu thế trên địa bàn TPHCM.