Vi phạm trong cấp phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa được công bố.

Kết luận cho thấy Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép điều chỉnh khai thác khoáng sản khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục và thành phần hồ sơ theo quy định.

Ông Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, vừa ký ban hành kết luận thanh tra (Ảnh: TTCP).

Cụ thể, Công ty Than Uông Bí - TKV không lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn cấp giấy phép gia hạn vào năm 2020 (gia hạn giấy phép năm 2008).

Công ty Than Mạo Khê - TKV không lập dự án đầu tư điều chỉnh theo công suất, không có các văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền, nhưng vẫn được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định điều chỉnh và giấy phép gia hạn và điều chỉnh. Thanh tra Chính phủ khẳng định điều này thực hiện không đúng Nghị định số 158/2016 của Chính phủ.

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV điều chỉnh công suất vượt 15% nhưng không lập dự án đầu tư điều chỉnh theo công suất, không thực hiện báo cáo tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường và không có văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền. Thế nhưng doanh nghiệp vẫn được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định điều chỉnh giấy phép.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định, phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, dự án khai thác lò giếng khu Vàng Danh của mỏ than Vàng Danh được điều chỉnh công suất từ 3 triệu tấn than nguyên khai/năm về mức 1,5 triệu tấn than nguyên khai/năm (giảm 50%). Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường không thực hiện điều chỉnh giấy phép.

Bộ Tài nguyên và Môi trường còn cấp giấy phép khai thác vượt thời gian so với quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ tại thời điểm gia hạn. Cụ thể, Bộ cấp giấy phép gia hạn khai thác cho Công ty Than Uông Bí - TKV vượt hơn 1 năm; cấp giấy phép gia hạn cho Công ty Than Mạo Khê - TKV vượt 2 năm; cấp giấy phép gia hạn cho Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin vượt 2 năm.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Thế Kha).

Cơ quan thanh tra còn chỉ ra Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản có một số nội dung về trữ lượng chưa phù hợp với báo cáo trữ lượng địa chất của dự án đầu tư.

Đơn cử, giấy phép do Bộ này cấp ghi tên các vỉa than được khai thác bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ Cao Sơn không hợp lý.

Giấy phép khai thác cấp năm 2014 có một số nội dung về trữ lượng địa chất, trữ lượng công nghiệp, số vỉa than được phép khai thác sai khác với Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II do HĐQT Công ty cổ phần Tây Nam Đá Mài phê duyệt.

Tại Công ty Than Uông Bí - TKV, giấy phép khai thác năm 2008 có một số nội dung về trữ lượng địa chất, trữ lượng công nghiệp sai khác với quyết định phê duyệt dự án đầu tư của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn TKV).

Tại Công ty Than Hòn Gai - TKV, giấy phép khai thác cấp năm 2013 có nội dung trữ lượng địa chất, trữ lượng công nghiệp, thời hạn khai thác sai khác với quyết định phê duyệt dự án của Tổng giám đốc Tập đoàn TKV…

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi giá tính thuế tài nguyên thay đổi theo Nghị định 67/2019 của Chính phủ; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản điều chỉnh tăng thêm trên 16 tỷ đồng.