Nhiều đoạn trên cao tốc qua Quảng Trị cấm đường trong ngày 5/5

Sáng 5/5, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cơ quan chức năng đã thông báo cấm đường một số đoạn trên cao tốc qua tỉnh Quảng Trị từ 7h đến 11h30 và 13h đến 17h30 cùng ngày.

Lực lượng chức năng đóng cả hai chiều đường từ nút giao quốc lộ 12A (km605+780) đến nút giao Cự Nẫm (km626+690) trên cao tốc Vũng Áng - Bùng và từ nút giao quốc lộ 9B (km673+836) đến nút giao Trường Phú (km690+765) trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Cơ quan chức năng cũng triển khai cấm đường để phục vụ việc lắp đặt giá long môn trên cao tốc qua tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4).

Việc cấm đường nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công lắp đặt giá long môn (một dạng kết cấu ngang qua đường), thuộc thành phần hệ thống giám sát và thu phí.

Cơ quan chức năng cũng đã bố trí lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện đi theo lộ trình phù hợp.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người điều khiển phương tiện chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông trên tuyến cao tốc qua tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, từ ngày 22 đến 26/4, cơ quan chức năng cũng tổ chức cấm đường nhiều đoạn trên cao tốc qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác lắp đặt giá long môn.