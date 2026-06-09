Nhiều điểm "mưa to là ngập" ở Hà Nội không xuất hiện trong trận mưa tối 8/6

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cuối mùa hiếm gặp (khoảng 12 năm mới có không khí lạnh trong tháng 6), từ chiều tối 8 đến chiều 9/6, nhiều nơi ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội xảy ra mưa lớn với lượng mưa dao động từ 50-100mm, cục bộ có những nơi lên đến 150-250mm.

Trước khi không khí lạnh tràn về, nhiều khu vực ở Hà Nội được cảnh báo có thể xảy ra tình trạng úng ngập cục bộ.

Ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Phòng quản lý dự án hạ tầng cấp thoát nước (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội - Ban Nông nghiệp), cho biết qua kiểm tra thực tế tại nhiều điểm trước đây "cứ mưa to là ngập" như đường Nguyễn Đình Tứ, đường Võ Chí Công, khu vực Mỹ Đình, khu đô thị Resco... thì đợt mưa từ chiều tối qua đến nay hoàn toàn không xảy ra tình trạng úng ngập.

Hồ điều hòa Phú Đô đã tham gia vào hệ thống thoát nước của thành phố trong các đợt mưa lớn gần đây (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo ông Bảo, ngay khi nhận thông tin về dự báo mưa lớn, Ban Nông nghiệp đã phối hợp với Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH thoát nước Hà Nội phối hợp tổ chức vận hành các hệ thống thoát nước, kết nối các công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp của thành phố và thực hiện theo các kịch bản thoát nước của thành phố.

Đại diện Ban Nông nghiệp cho hay với sự vận hành của các công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp như hồ Phú Đô, hồ Đồng Bông, kênh Thuỵ Phương... kết hợp với phương án thoát nước theo kế hoạch, bước đầu đã mang lại hiệu quả khi không ghi nhận điểm úng ngập nào đáng kể trong trận mưa vừa qua.

Ông Bảo cho hay Ban Nông nghiệp được giao 7 dự án khẩn cấp và đến nay các dự án đã cơ bản hoàn thành và đã sẵn sàng tham gia vào hệ thống thoát nước của thành phố đón mùa mưa bão năm 2026.

"Qua những trận mưa lớn gần đây có thể khẳng định sự thành công bước đầu cũng như những chỉ đạo đúng đắn của lãnh đạo TP Hà Nội trong quyết tâm xử lý điểm nghẽn úng ngập của thành phố những năm trước đây. Đồng thời, tạo tiền đề để thành phố tiếp tục thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn giải quyết 5 điểm nghẽn như mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra", ông Bảo nói.

Đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội cũng cho biết thành phố bắt đầu chuẩn bị bước vào mùa mưa, đơn vị và các nhà thầu đang tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành 7 dự án khẩn cấp này trước ngày 30/6.