Nhiều bó thép nặng hàng chục tấn rơi đè xe máy trên quốc lộ ở Tây Ninh

Khoảng 21h ngày 28/4, xe đầu kéo mang biển số TPHCM kéo theo rơ-moóc chở nhiều bó thép dài lưu thông trên quốc lộ 1, hướng về miền Tây.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1 (Ảnh: Thu Nhất).

Khi đến địa phận xã Mỹ Yên (Tây Ninh), phần rơ-moóc của phương tiện bất ngờ bị nghiêng, khiến khay chứa nhiều bó thép nặng hàng chục tấn rơi xuống đường.

Khay thép đổ trúng một xe máy do nam thanh niên lái cùng chiều. Phát hiện sự cố, người này kịp thời nhảy khỏi xe trước khi bị đè trúng nên may mắn thoát nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Mỹ Yên phối hợp với CSGT Công an tỉnh Tây Ninh có mặt phân luồng giao thông, xử lý hiện trường.

Đến khuya cùng ngày, hiện trường được giải tỏa. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.