"Nhét" thêm 6 người, tài xế và chủ xe khách đối diện mức phạt 45 triệu đồng

Ngày 4/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã lập biên bản xử lý đối với một xe khách chở quá số người quy định.

Xe khách chở vượt 6 người (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông nhận được phản ánh của người dân thông qua số điện thoại đường dây nóng về việc xe khách mang biển kiểm soát 76B-004.xx chở quá số người cho phép.

Khoảng 19h40 ngày 3/5, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu tài xế dừng xe khách để kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện phương tiện có 46 chỗ nhưng trên xe chở 52 người.

Tài xế xe khách đã bị lập biên bản về hành vi chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện, mức xử phạt dự kiến 9 triệu đồng. Chủ xe khách là Hợp tác xã dịch vụ miền Trung (địa chỉ phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) bị lập biên bản vi phạm cùng hành vi trên, mức xử phạt dự kiến 36 triệu đồng.