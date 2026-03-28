Nhặt được ví tiền ở Mũi Né, người dân Lâm Đồng báo công an

Ngày 28/3, Công an phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục, trao trả tài sản cho ông Lê Ngọc Thanh, trú tại khu phố 13, phường Mũi Né.

Ông Lê Ngọc Thanh (giữa) nhận lại tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào sáng 27/3, ông Võ Văn Hùng, trú tại khu phố 10, phường Mũi Né, di chuyển trên đường Huỳnh Thúc Kháng, bất ngờ thấy ví da màu đen của ai đó đánh rơi.

Mở ra xem, ông Hùng phát hiện bên trong có nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau với tổng giá trị 7 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Người nhặt được tài sản nói trên sau đó mang đến trình báo Công an phường Mũi Né, nhờ lực lượng chức năng tìm, trả lại cho khổ chủ.

Công an phường Mũi Né xác định chủ nhân tài sản là ông Lê Ngọc Thanh nên thực hiện các thủ tục, bàn giao tài sản.