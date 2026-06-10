Nhặt được vật nghi lựu đạn, hai học sinh mang nộp công an

Ngày 10/6, thông tin từ Công an xã Sơn Hòa (Đắk Lắk), khoảng 17h ngày 9/6, có 2 học sinh đã đến gặp trực ban của Công an xã, mang theo một vật nghi là lựu đạn. Các em cho biết trong lúc vui chơi tại khu vực bờ sông Ba đã bắt gặp vật thể lạ này nên mang đến cơ quan công an để xử lý.

Học sinh mang vật giống lựu đạn đến công an giao nộp (Ảnh: Công an xã Sơn Hòa).

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Hòa thu hồi, xác minh vật thể này theo quy định.

Công an xã Sơn Hòa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của hai học sinh khi chủ động trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cơ quan công an nhận định việc trực tiếp cầm nắm và di chuyển vật thể nghi là lựu đạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Từ vụ việc trên, Công an xã Sơn Hòa khuyến cáo người dân, nhất là phụ huynh và nhà trường, cần tăng cường tuyên truyền cho học sinh về các kỹ năng xử lý khi phát hiện vật liệu nổ như bom, mìn, lựu đạn... còn sót lại sau chiến tranh. Khi gặp các vật thể nghi là vũ khí, vật liệu nổ, người dân cần giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý an toàn.