Nhặt được 4 iPhone 17 khi đưa người thân đi thuê nhà trọ ở Hà Nội

Sáng 19/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết anh Nguyễn Văn Cường (44 tuổi, trú tại thôn Kim Sơn, xã Bình Xuyên, Phú Thọ) mới đây nhặt được một hộp hàng hóa bên trong chứa 4 điện thoại di động iPhone 17 (hóa đơn ghi tổng số tiền 132,6 triệu đồng).

Thời điểm đó, anh Cường đang thuê taxi đến xã Thạch Thất (Hà Nội), đưa người thân đi thuê phòng trọ chuẩn bị nhập học đại học. Sau khi trở về nhà, anh Cường đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Anh Khuất Văn Bắc (thứ hai từ trái sang) nhận lại tài sản từ anh Nguyễn Văn Cường (Ảnh: Thanh Tuấn).

Vào cuộc xác minh, Công an xã Bình Xuyên làm rõ người đánh rơi tài sản là anh Khuất Văn Bắc (42 tuổi, trú tại xã Thạch Thất, Hà Nội), nhân viên giao hàng của Công ty TNHH vận tải Nhất Tín, bưu cục Thạch Thất.

Tại trụ sở cơ quan công an, anh Nguyễn Văn Cường đã trao lại toàn bộ tài sản nhặt được cho anh Khuất Văn Bắc.

Anh Cường nói việc chủ động tìm cách trả lại tài sản là hành động xuất phát từ ý thức tôn trọng tài sản của người khác và trách nhiệm với cộng đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá hành động đẹp của người đàn ông này không chỉ giúp người đánh rơi nhận lại tài sản có giá trị lớn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.