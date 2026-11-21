Ngày 21/11, Công an xã Hương Đô (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc một công dân nhận được 1,74 tỷ đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 19/11, chị Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, trú thôn Hương Lộc, xã Hương Đô) bất ngờ nhận được 4 giao dịch chuyển tiền từ một tài khoản ngân hàng không quen biết, với tổng số tiền 1,74 tỷ đồng.

Chị Hằng đến công an trình báo (Ảnh: Công an cung cấp).

Chị Hằng nhận thấy số tiền trên có thể do người khác chuyển nhầm nên chủ động liên hệ, trình báo Công an xã Hương Đô, đề nghị được hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả.

Vào cuộc, Công an xã Hương Đô xác định người chuyển nhầm tiền là ông P.T.T. (48 tuổi, trú tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh).

Lực lượng công an sau đó chủ động liên hệ, kết nối hai bên để xác nhận thông tin, thống nhất phương án giải quyết vụ việc.

Trên cơ sở đó, chị Hằng đã chuyển hoàn toàn bộ số tiền 1,74 tỷ đồng cho ông T. trước sự chứng kiến của Công an xã Hương Đô.

Lực lượng công an đánh giá hành động của chị Hằng thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những việc làm đẹp trong cộng đồng.