Nhà thi đấu “viên kim cương xanh” trăm tỷ đồng tại Quảng Trị gây chú ý

Nhà thi đấu đa năng là công trình thuộc dự án Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Trị, nằm tại phường Đồng Thuận (Quảng Trị). Dự án này do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, thực hiện trên khu đất rộng hơn 14ha, khởi công tháng 1/2023 và dự kiến hoàn thành trong quý I năm nay.

Nhà thi đấu đa năng là hạng mục nổi bật nhất của dự án Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Trị với thiết kế theo hình dáng viên kim cương xanh, cao gần 27m, tổng diện tích sàn khoảng 9.200m2.

Công trình nổi bật nhờ lớp kính và các tấm nhôm đục lỗ màu xanh bao quanh, tạo hiệu ứng như một viên kim cương khổng lồ. Tổng vốn đầu tư cho hạng mục nhà thi đấu đa năng hơn 120 tỷ đồng, tổng mức đầu tư dự án Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Trị hơn 340 tỷ đồng.

Nhà thi đấu đa năng "kim cương xanh" được bố trí 4 cửa ra, vào ở 4 hướng, giúp việc di chuyển của vận động viên, ban tổ chức và khán giả thuận tiện khi diễn ra các sự kiện lớn.

Bên trong nhà thi đấu, hệ thống khán đài với khoảng 2.500 chỗ ngồi đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ các giải đấu thể thao và chương trình văn hóa, nghệ thuật.

Bên trong nhà thi đấu đa năng hình dáng viên kim cương xanh.

Hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại được lắp đặt bên trong nhà thi đấu đa năng, giúp không gian luôn sáng rõ, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho việc tập luyện, thi đấu thể thao, tổ chức các sự kiện văn hóa - giải trí.

Hình dáng độc đáo, đẹp mắt của nhà thi đấu đa năng thuộc dự án Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Trị khiến người dân vô cùng thích thú. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, “viên kim cương xanh” không chỉ phục vụ thể thao thành tích cao mà còn góp phần nâng tầm diện mạo kiến trúc, văn hóa của địa phương.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986), trú tại TDP 1, phường Đồng Thuận chia sẻ: “Nhà thi đấu rất đẹp, với thiết kế hình kim cương độc đáo, tạo điểm nhấn ấn tượng, không khô cứng như nhà thi đấu truyền thống. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, không gian hiện đại sẽ góp phần làm nổi bật khu trung tâm thể thao này”.

Đến thời điểm hiện tại, nhà thi đấu đa năng cơ bản đã hoàn thiện, đơn vị thi công đang lát đá phía trước, lắp đặt hệ thống đèn điện và chỉnh trang cảnh quan xung quanh.

Cùng với nhà thi đấu đa năng hình viên kim cương xanh, các hạng mục khác thuộc dự án Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Trị cũng đang được thi công khẩn trương. Trong đó có sân bóng đá đạt chuẩn kết hợp đường chạy điền kinh 8 làn, góp phần hình thành tổ hợp thể thao hiện đại của tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Trị được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu trong bối cảnh nhiều công trình thể thao cũ ở trung tâm đô thị tỉnh Quảng Trị đã được chuyển đổi công năng. Trong ảnh là phối cảnh dự án (Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp).

Vị trí nhà thi đấu đa năng hình dáng viên kim cương xanh, thuộc dự án Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Google Maps).