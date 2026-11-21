Luật Đất đai 2026 được Quốc hội thông qua sáng 21/11 với 466/479 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 93,39% tổng số đại biểu Quốc hội). Luật gồm 112 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2027. Riêng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của luật này được ban hành để áp dụng từ 1/1/2028.

Chỉ được thu hồi đất khi “thật cần thiết”

Một thay đổi đáng chú ý trong Luật Đất đai, là giá đất do Nhà nước quyết định. Việc định giá đất bảo đảm các nguyên tắc phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục định giá đất; dựa trên dữ liệu đất đai và dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (Ảnh: Minh Nam).

Định giá đất, theo quy định của luật, cũng phải bảo đảm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch.

Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do HĐND cấp tỉnh quyết định định kỳ 3 năm một lần.

Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất cũng được xem xét, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tăng hoặc giảm do yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai và quản lý giá đất phù hợp với mục tiêu phát triển trong từng thời kỳ, hoặc khi có thay đổi về điều kiện hạ tầng, quy hoạch, địa giới đơn vị hành chính…

Trong Luật Đất đai mới vừa được thông qua, Quốc hội quy định cụ thể việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Minh Nam).

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết dự thảo luật bổ sung quy định chặt chẽ hơn việc thu hồi đất.

Cụ thể, việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng chỉ thực hiện khi đáp ứng điều kiện “thật cần thiết”. HĐND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xác định đối với từng trường hợp.

Cùng với đó, luật bổ sung quy định khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải dự kiến kinh phí hỗ trợ phục hồi sinh kế cho người có đất thu hồi trong thời gian ít nhất 3 năm sau thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Mở rộng các trường hợp xem xét cấp sổ đỏ

Về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Luật Đất đai mới quy định mở rộng xem xét cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân.

Theo quy định trong luật, cơ quan chức năng cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà đã sử dụng đất không đúng mục đích trước ngày 1/7/2014 và việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Một trường hợp khác được xem xét cấp sổ đỏ là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà đã sử dụng đất không đúng mục đích từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày luật này có hiệu lực thi hành và tại thời điểm cấp sổ đỏ việc sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường, an toàn công trình.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ (Ảnh: Minh Nam).

Đất có nguồn gốc lấn, chiếm trước ngày 1/7/2014 mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp sổ đỏ, sẽ được xem xét để cấp sổ đỏ.

Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc được giao quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật trước ngày 1/8/2024 theo quy định của Chính phủ, cũng thuộc trường hợp được xem xét.

Quy định mới trong Luật Đất đai cũng nêu rõ việc cấp sổ đỏ với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 1/8 /2024 đối với đất chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, có thể được cấp giấy chứng nhận nếu đáp ứng điều kiện tương ứng.

Các trường hợp không cấp sổ đỏ cũng được nêu rõ trong luật vừa được Quốc hội thông qua. Luật quy định người quản lý đất, người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ trong trường hợp đất thuê, thuê lại.

Đất đã có thông báo thu hồi đất còn hiệu lực theo quy định của luật đất đai; đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo quy định, người quản lý đất, người sử dụng đất cũng không được cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà còn diện tích đất chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì vẫn được cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai.

Luật Đất đai đồng thời nêu rõ người quản lý đất, người sử dụng đất không được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đất đang có tranh chấp, đang bị áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự…