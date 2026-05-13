Nhà hát Opera Hà Nội dần lộ hình hài bên hồ Tây sau 7 tháng thi công

Dự án Nhà hát Opera Hà Nội (Nhà hát Ngọc Trai) và Công viên Văn hóa - Nghệ thuật Chuyên đề được khởi công ngày 5/10/2025, với tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng, có quy mô khoảng 191.000m2, khu vực xây dựng dự án nằm tại trung tâm bán đảo Quảng An với 3 mặt là hồ Tây bao quanh.

Công trình gồm Nhà hát Opera Hà Nội hiện đại, đa năng, sức chứa gần 2.000 chỗ ngồi, phục vụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, chính trị lớn của Thủ đô; cùng Công viên Văn hóa - Nghệ thuật Chuyên đề nhằm tạo không gian sáng tạo, vui chơi và du lịch văn hóa cho người dân.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau 7 tháng thi công những hạng mục đầu tiên của giai đoạn 1 đang dần thành hình. Hàng trăm công nhân cùng nhiều loại máy móc đang tập trung thi công các phần móng, hầm của công trình.

Trên công trường, không khí làm việc diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương với hàng chục kỹ sư, hàng trăm công nhân, nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Theo thiết kế, nhà hát gồm hai khán phòng chính. Trong đó, khán phòng opera có sức chứa 1.797 chỗ ngồi, phục vụ các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên sâu.

Khán phòng còn lại được thiết kế đa năng với hệ thống ghế linh hoạt, có thể tháo lắp, đáp ứng các sự kiện như hòa nhạc, biểu diễn nhạc sống với khoảng 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi tại khu vực ban công.

Phần nền móng và tầng hầm là các hạng mục quan trọng nhất đã được xây dựng hoàn tất. Sau khi hoàn thiện phần móng, các đơn vị thi công đã chuyển sang lắp dựng khung thép chịu lực cho thân nhà hát. Đến thời điểm này, hình hài của "viên ngọc trai" đã dần lộ rõ bên bờ hồ Tây.

Cơ bản phần hầm, móng nhà hát đã hoàn thiện, đơn vị thi công chuẩn bị chuyển qua giai đoạn lên khung để thi công mái vòm khổng lồ.

Công trường hiện duy trì cường độ làm việc cao với hơn 350 công nhân cùng máy móc hoạt động liên tục. Dự án đang bám sát lộ trình để hoàn thiện toàn bộ công trình giai đoạn 1 vào năm 2027.

Nhà hát Ngọc Trai xây dựng trên bán đảo Quảng An hướng ra hồ Tây, được thiết kế với những nét đặc trưng như phần mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng hồ Tây.

Công trình này có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ, phản chiếu sắc nước theo ánh sáng từng thời điểm trong ngày.

Khu vực này đã được quy hoạch lại, phía trước dự án nhà hát được mở thêm một tuyến đường mới giáp hồ Tây, nối vào đường Quảng Khánh.

Nằm quanh khu vực nhà hát như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với khu công viên.

Dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn, thực hiện từ Quý I/2025 đến Quý III/2029. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng Công trình nhà hát Ngọc Trai; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng công viên.

Sau khi hoàn thiện, nhà hát Ngọc Trai sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của Hà Nội, mang kiến trúc hiện đại, đa năng, đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện văn hóa - chính trị trọng điểm của Thủ đô.