Nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế bị kỷ luật cảnh cáo

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bòn, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Thuận Hóa; nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2005-2010).

Ảnh minh họa.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bòn.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế xác định ông Nguyễn Văn Bòn đã vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và không chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Bòn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Nguyễn Văn Bòn đã ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự bản thân.