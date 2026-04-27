Nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương qua đời

Linh cữu được quàn tại số nhà 1A đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.

Ông Vũ Ngọc Hoàng sinh năm 1953, quê quán làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, Quảng Nam (cũ), nay là xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng. Ông có học vị tiến sĩ.

Từ tháng 8/2001 đến tháng 2/2008, ông giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ông Vũ Ngọc Hoàng từng là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI.

Tháng 2/2011, ông Vũ Ngọc Hoàng là Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). Cuối năm 2016, ông Vũ Ngọc Hoàng nghỉ hưu.

Sau khi nghỉ hưu, tháng 8/2019, ông Vũ Ngọc Hoàng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Ngày 3/12/2020, tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức, ông được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội này.