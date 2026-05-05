Nguyên nhân vụ nam sinh bị đánh hội đồng tại quán bida ở TPHCM

Ngày 5/5, Công an phường Linh Xuân phối hợp với các đơn vị liên quan đã mời nhóm người vây đánh nam sinh tại một quán bida trên địa bàn lên làm việc.

Nhà chức trách xác định, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 1/5, tại một quán bida trên đường số 7, phường Linh Xuân. Nạn nhân vụ việc là anh N.V.K. (SN 2004).

Cơ quan chức năng đã mời làm việc với nhóm người liên quan đến vụ hành hung anh K., gồm: N.M.T. (SN 2006), P.H.H.N. (SN 2005), N.M.H. (SN 2010) và một người tên D. (chưa rõ lai lịch).

Nam sinh viên bị nhóm người vây đánh trong quán bida ở phường Linh Xuân (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà chức trách xác định, T. nghi ngờ bạn gái là H. (SN 2005, nhân viên quán bida) có tình cảm với K. nên nảy sinh ghen tuông. Sau khi cãi vã với bạn gái, T. rủ N., M. và D. đến quán bida để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm này đã lao vào hành hung anh K. Trong đó, D. dùng tay đánh vào mặt nạn nhân; N. dùng bi trên bàn đánh vào đầu, khiến anh K. bị thương và phải đến bệnh viện điều trị.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm người hành hung tại một quán bida trên đường số 7, phường Linh Xuân.

Hình ảnh từ clip cho thấy, khi anh K. đang chơi bida cùng bạn thì bất ngờ có 3 thanh niên bước vào, xảy ra cự cãi. Ít phút sau, nhóm này lao vào đánh hội đồng nạn nhân. Một người còn dùng bi trên bàn tấn công vào vùng đầu khiến anh K. bị thương. Sau khi gây ra vụ việc, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được camera giám sát của quán ghi lại.