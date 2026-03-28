Nguyên nhân gây cháy Khu kinh tế đêm Măng Đen

Ngày 28/3, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương đang phối hợp công an để đánh giá thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu kinh tế đêm Măng Đen.

Theo ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào trưa 27/3 tại Khu kinh tế đêm Măng Đen được xác định là do sơ suất trong quá trình hàn xì sửa chữa ki-ốt của công nhân, khiến lửa bùng phát lan nhanh và không kịp khống chế.

Lực lượng chức năng xã Măng Đen hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. (Ảnh: Chí Anh).

"6 hộ dân là chủ các ki-ốt bị ảnh hưởng đã thống nhất phương án hỗ trợ lẫn nhau, không phát sinh yêu cầu bồi thường phức tạp", ông Thắng cho hay.

Sau vụ việc, UBND xã Măng Đen đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động Khu kinh tế đêm Măng Đen để kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trước khi hoạt động trở lại.

Hiện trường vụ cháy ở Khu kinh tế đêm Măng Đen (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 10h30 ngày 27/3, người dân phát hiện lửa bùng phát từ một ki-ốt trong Khu kinh tế đêm Măng Đen. Do thời tiết nắng nóng kết hợp với vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều ki-ốt lân cận.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 4 ki-ốt và làm ảnh hưởng đến 2 gian hàng liền kề. Rất may không có thiệt hại về người.