Nguyên nhân ban đầu vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở Hà Nội

Ngày 12/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Định Công (TP Hà Nội) cho biết, vào lúc 16h10 ngày 11/3, Công an phường Định Công nhận được tin báo về một người đàn ông có dấu hiệu bị đột quỵ tại địa chỉ số 813 Giải Phóng, phường Định Công.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Lê Hoàng).

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã xuống hiện trường, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong. Nhà chức trách cho hay, nạn nhân tử vong là anh T.C.C. (SN 1984, trú tại Hà Nội).

Được biết, nguyên nhân ban đầu nạn nhân tử vong do bị viêm phổi cấp.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.