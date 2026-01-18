Nguyên Đại sứ Australia: Hệ thống chính trị ổn định là thế mạnh lớn của Việt Nam

Ông Andrew Goledzinowski (thứ hai từ trái sang), nguyên Đại sứ Australia tại Việt Nam luôn nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ giữa Australia và Việt Nam trên mọi lĩnh vực (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN).

“Việt Nam có một hệ thống chính trị ổn định, và đó là một trong những thế mạnh lớn của quốc gia Đông Nam Á này”. Đây là nhận định của ông Andrew Goledzinowski, nguyên Đại sứ Australia tại Việt Nam giai đoạn 2022-2024, trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Australia.

Ông Goledzinowski cho rằng Việt Nam đang ở một thời khắc mang tính lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo ông, tương lai của Việt Nam nằm ở sự thay đổi và thích ứng với bối cảnh quốc tế đang biến động nhanh chóng về kinh tế, chính trị và địa chiến lược. Để chuẩn bị cho kỷ nguyên mới đó, bản thân Việt Nam cũng cần bước vào một kỷ nguyên mới. Vì vậy, Đại hội lần này có tầm quan trọng to lớn.

Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu “phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao... phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Trên cơ sở Việt Nam đã từng đạt được mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hơn 8% vào năm 2022, ông Goledzinowski cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa trong những năm tới.

Nguyên Đại sứ Goledzinowski lưu ý một điểm nữa là cơ cấu dân số của Việt Nam đang thay đổi. Tuy vẫn là một quốc gia trẻ song đây cũng là thời điểm Việt Nam cần nỗ lực mạnh mẽ hơn, bởi tốc độ tăng trưởng dân số đang giảm nhanh. Theo ông, đây là yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến dư địa tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông cho rằng những thay đổi về công nghệ, cơ cấu dân số cũng như áp lực cạnh tranh giữa các quốc gia sẽ không chờ đợi. Vì vậy, để đạt được các mục tiêu kinh tế đã đề ra, Việt Nam cần tiếp tục kiên định với định hướng hiện tại và duy trì đà phát triển nhanh.

Ông Goledzinowski cũng nhận định Việt Nam đang mở cửa với thế giới theo cách cân bằng. Những năm gần đây, Việt Nam đã chủ động nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với nhiều đối tác quan trọng.

Nguyên Đại sứ Goledzinowski nhớ lại, khi ông mới nhậm chức tại Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á này chỉ có 3 Đối tác Chiến lược toàn diện là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, vốn là những đối tác truyền thống. Sau đó, Việt Nam đã hướng tới mở rộng các quan hệ đối tác chiến lược trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Pháp, Malaysia, Mỹ, Singapore, Pháp, Anh... Theo ông, đây là một chiến lược rõ ràng, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Việt Nam về vị thế và tương lai phát triển của mình trong thế giới đang thay đổi.

Đó cũng là một dấu hiệu cho thấy uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam. Theo bảng xếp hạng sức mạnh mềm của các quốc gia mà Viện Lowy (Australia) công bố hàng năm, vào năm 2025, xếp hạng sức mạnh mềm của Việt Nam tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác, cho thấy vị thế trên thế giới đang ngày càng được củng cố.

Ông Goledzinowski nhận định vai trò này của Việt Nam sẽ ngày càng được củng cố, song song với sự tự tin ngày càng lớn của đất nước cả ở khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và toàn cầu diễn biến phức tạp, nguyên Đại sứ Goledzinowski cho rằng quan hệ Việt Nam - Australia hiện nay có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Cả hai nước đều là những quốc gia có định hướng đối ngoại rộng mở và có nền kinh tế định hướng thương mại.

Cả Australia và Việt Nam đều cam kết mạnh mẽ đối với hệ thống Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình, tôn trọng trật tự pháp luật quốc tế, những yếu tố tạo nền tảng gắn kết hai nước.

Theo ông, nền kinh tế hai nước mang tính bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh trực tiếp mà hợp tác cùng phát triển. Lịch sử hợp tác lâu dài cũng đã góp phần xây dựng lòng tin chính trị, tạo nền tảng để quan hệ song phương tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới.

Nguyên Đại sứ Goledzinowski bày tỏ ông rất lạc quan về mối quan hệ song phương và đó là lý do ông đang nỗ lực rất nhiều để thúc đẩy quan hệ giữa Australia và Việt Nam trên mọi lĩnh vực.