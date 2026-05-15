Nguy cơ chậm mặt bằng, thiếu vật liệu tại dự án cao tốc TPHCM - Mỹ Thuận

Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận vừa báo cáo Bộ Xây dựng hàng loạt khó khăn liên quan công tác giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vật liệu cho dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo doanh nghiệp dự án, công trình đã khởi công từ ngày 19/12/2025, hiện có hơn 400 thiết bị cùng gần 1.000 nhân sự được huy động để triển khai thi công. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang gặp nhiều vướng mắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiến độ hoàn thành dự án theo hợp đồng BOT đã ký với Cục Đường bộ Việt Nam.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương (Ảnh: Ngọc Tân).

Về công tác giải phóng mặt bằng, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 117,56ha. Dù Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND TPHCM và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp phối hợp triển khai thu hồi đất, các địa phương mới chủ yếu thực hiện bước giao nhiệm vụ, chưa triển khai nhiều phần việc ngoài thực địa.

Đến nay, doanh nghiệp BOT và địa phương vẫn chưa ký kết hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ để quy định trách nhiệm các bên trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, các bước như thông báo thu hồi đất, trích đo, kiểm đếm, áp giá đất cụ thể, lập phương án bồi thường, niêm yết, phê duyệt phương án chi trả và bàn giao mặt bằng vẫn chưa được triển khai.

Trên tuyến cũng còn nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện, cáp ngầm, viễn thông, đường ống nước… cần di dời để phục vụ thi công. Tiến độ di dời các hạng mục này bị chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thi công của nhà thầu.

Ngoài vướng mắc mặt bằng, nhà đầu tư cũng đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn vật liệu phục vụ thi công. Theo tính toán, dự án cần khoảng 3,5 triệu m3 đá các loại và hơn 3,2 triệu m3 cát.

Căn cứ các văn bản của Bộ Xây dựng về hỗ trợ nguồn vật liệu, doanh nghiệp đã làm việc với TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang để đề nghị hỗ trợ cấp phép khai thác mỏ vật liệu.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp dự án, tỉnh Đồng Tháp hiện chưa phân bổ được nguồn cát cho dự án. Trong khi đó, tỉnh An Giang từ chối bố trí nguồn đá xây dựng, gây ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai và hoàn thành công trình.

Trước tình trạng trên, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng chỉ đạo UBND TPHCM cùng các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật trong tháng 7.

Doanh nghiệp cũng đề xuất Chính phủ chỉ đạo các địa phương sớm phân bổ nguồn vật liệu, đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác mỏ để đáp ứng nhu cầu thi công, bảo đảm tiến độ dự án.