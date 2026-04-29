Người thợ 2 thập kỷ may cờ Tổ quốc trên kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải

Cơ duyên may những lá cờ đặc biệt

Ở tuổi 74, ông Nguyễn Hoàng Lương, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài bên chiếc máy khâu đã gắn bó hàng chục năm qua. Ông là thợ may có tiếng trong vùng, mưu sinh bằng kim chỉ từ khi còn rất trẻ. Ông cũng chính là người tạo ra những lá cờ khổng lồ treo trên kỳ đài ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị).

Ông Nguyễn Hoàng Lương là người may cờ Tổ quốc kích thước lớn treo ở kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải (Ảnh: Nhật Anh).

Cơ duyên may cờ Tổ quốc đến với ông Lương vào năm 2007, khi công trình tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải hoàn thành. Lúc này, cán bộ di tích tìm kiếm người có thể may lá cờ có kích thước lớn để treo trên kỳ đài.

“Ban đầu, nhân viên di tích liên hệ một người bạn cùng nghề với tôi, nhưng người này không nhận và giới thiệu tôi. Lúc đó tôi cũng đắn đo, bởi may một lá cờ gần 80m2 không đơn giản, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh chung. Nhưng tôi hiểu đây là một vinh dự nên quyết định nhận làm", ông Lương nhớ lại.

Để may lá cờ Tổ quốc đúng kích thước yêu cầu, ông Lương mất gần một tuần, dùng số lượng vải lớn và nhiều ngày công tỉ mỉ. Lá cờ sau đó được bàn giao cho khu di tích đúng hẹn, đáp ứng tiêu chuẩn.

Lần đầu tiên trong đời may một lá cờ lớn, lại treo ở nơi mang ý nghĩa đặc biệt như kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải khiến ông Lương không giấu được sự hồi hộp xen lẫn tự hào.

Để có ngôi sao hoàn hảo, ông Lương dùng khung tre tạo hình trước khi đo, cắt vải và may ghép (Ảnh: Nhật Anh).

Theo ông Lương, để tạo ra một lá cờ Tổ quốc kích thước lớn, phần may ngôi sao vàng là khó nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm từ người thợ. Để có ngôi sao hoàn hảo, ông Lương dùng khung tre tạo hình trước khi đo, cắt vải và may.

“Khi tận mắt nhìn lá cờ do chính tay mình may tung bay giữa trời, tôi xúc động lắm. Khi ấy, tôi mới cảm nhận rõ công việc của mình không chỉ là may vá mà còn góp phần gìn giữ biểu tượng thiêng liêng của đất nước. Có lẽ vì thế mà tôi đã gắn bó với việc may cờ cho khu di tích suốt 20 năm qua”, ông Lương chia sẻ.

Tỉ mỉ từng đường kim, giữ trọn niềm tự hào

Những ngày tháng 4, trong căn nhà nhỏ của ông Lương chất đầy những cuộn vải đỏ, vàng, chất liệu để ông tạo ra những lá cờ Tổ quốc. Chất liệu may cờ luôn được ông Lương lựa chọn kỹ lưỡng, từng đường chỉ được thực hiện chắc chắn để khi lá cờ tung bay trong gió không bị rách.

Những lá cờ Tổ quốc treo tại kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải có chiều dài 10,5m, rộng 7,2m, tổng diện tích gần 80m2, mỗi cánh của ngôi sao dài 4,5m.

Ông Lương cũng vừa hoàn thiện 3 lá cờ lớn để bàn giao cho Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải kịp treo trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

“May cờ Tổ quốc không chỉ là một công việc mà còn là sự gửi gắm cả tấm lòng. Vì vậy, từ khâu chọn vải đến từng đường kim mũi chỉ đều phải thật cẩn trọng, chắc chắn, để lá cờ luôn bền đẹp và trang nghiêm theo thời gian”, ông Lương nhấn mạnh.

Suốt gần 2 thập kỷ qua, hơn 250 lá cờ khổng lồ đã được ông Lương may và bàn giao cho Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải để treo trên kỳ đài.

Cờ Tổ quốc tung bay trên kỳ đài ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Ảnh: Nhật Anh).

Anh Nguyễn Quý Lâm (43 tuổi), con trai ông Lương, là giáo viên. Những lúc rảnh rỗi, anh thường giúp bố may cờ Tổ quốc. Với anh, công việc của người bố thợ may không chỉ là mưu sinh mà còn mang ý nghĩa hết sức thiêng liêng.

“Mỗi lần cùng bố hoàn thành một lá cờ Tổ quốc, tôi đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Nhất là khi đi qua Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nhìn lá cờ do chính tay bố may tung bay trên kỳ đài, trong lòng tôi dâng lên niềm tự hào”, anh Lâm tâm sự.

Không chỉ may cờ treo tại kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải, ông Lương còn là người tạo ra những lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ ở đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Bà Lê Thị Tố Hoài, Trưởng ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, cho biết đơn vị luôn tin tưởng vào tay nghề và tinh thần trách nhiệm của ông Lương. Theo bà Hoài, những lá cờ do ông Lương thực hiện đều đạt độ chỉn chu cao, từ đường may đến màu sắc, đáp ứng yêu cầu khắt khe của di tích nhiều năm qua.