Người phụ nữ tìm chủ nhân dây chuyền và hai nhẫn vàng rơi trước cửa nhà

Ngày 27/3, Công an xã Tân Lạc, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ trao trả tài sản có giá trị cho người dân bị đánh rơi.

Trước đó sáng 25/3, bà Nguyễn Thị Phương (SN 1957, trú khu Tân Hòa, xã Tân Lạc) nhặt được một túi xách màu nâu trước cửa nhà, bên trong có một ví màu đen may hoa văn thổ cẩm, chứa hộp màu đỏ đựng 2 nhẫn vàng (9999), 1 dây chuyền vàng cùng một số giấy tờ, đồ dùng cá nhân.

Thấy đây là tài sản có giá trị, bà Phương đã chủ động trình báo và bàn giao số tài sản trên cho Công an xã Tân Lạc để tìm người đánh rơi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Lạc đã triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành rà soát, đối chiếu thông tin.

Chị Thuyên cảm ơn tấm lòng trung thực nghĩa tình của bà Phương (Ảnh: Công an xã Tân Lạc).

Lực lượng công an đã xác định được chủ sở hữu tài sản là chị Đinh Thị Thuyên (SN 1991, trú xóm Bùi Nước, xã Toàn Thắng, Phú Thọ). Công an đã mời chị Thuyên đến để trao trả toàn bộ tài sản.

Nhận lại tài sản, chị Thuyên bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Phương vì hành động trung thực, đồng thời cảm ơn lực lượng công an xã đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ.