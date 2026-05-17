Người phụ nữ ở Lâm Đồng chuyển nhầm 2,9 tỷ đồng cho người lạ

Ngày 17/5, lãnh đạo UBND xã Tuyên Quang, Lâm Đồng, cho biết, người dân tại địa phương vừa nhận lại số tiền 2,9 tỷ đồng sau nhiều ngày chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Theo đó, ngày 8/5, bà Lường Thị Loan (SN 1989, trú tỉnh Lai Châu) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 2,9 tỷ đồng từ một tài khoản lạ. Bà Loan sau đó đến Công an xã Pắc Ta trình báo để phối hợp xác minh chủ tài khoản chuyển tiền.

Bà Đỗ Thị Út Bốn nhận lại số tiền chuyển nhầm (Ảnh: An Sinh).

Qua làm việc với ngân hàng, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là bà Đỗ Thị Út Bốn (SN 1968, trú xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng).

Tiếp nhận được thông báo từ Công an xã Pắc Ta, ngày 14/5, bà Bốn di chuyển hơn 1.800km từ tỉnh Lâm Đồng ra tỉnh Lai Châu để làm thủ tục nhận lại tiền.

Tại trụ sở Công an xã Pắc Ta, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, bà Lường Thị Loan đã hoàn trả toàn bộ số tiền 2,9 tỷ đồng cho bà Đỗ Thị Út Bốn.