Người phụ nữ ở Lâm Đồng bám chặt xe máy, ngăn cảnh sát tạm giữ phương tiện

Ngày 31/10, lãnh đạo Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Hàm Thuận làm rõ hành vi của một phụ nữ cản trở tổ công tác tạm giữ xe máy vi phạm.

Trước đó, tối 30/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 28, đoạn qua xã Hàm Thuận, Tổ Cảnh sát Giao thông Hàm Thuận Bắc thuộc Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 phát hiện một xe máy vi phạm tốc độ nên dừng phương tiện kiểm tra.

Người phụ nữ bám xe máy, quyết cản CSGT đưa phương tiện đi (Ảnh: Hữu Huy).

Qua kiểm tra, người điều khiển xe máy không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác lập biên bản vi phạm và tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định.

Tuy nhiên, một phụ nữ tự xưng là người thân của người vi phạm đã có hành vi cản trở việc tạm giữ xe. Theo hình ảnh được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, người phụ nữ leo lên xe máy, lớn tiếng chửi bới, thách thức lực lượng CSGT dù đã được giải thích, yêu cầu rời khỏi phương tiện. Người này còn dùng điện thoại phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội.

Khi tổ công tác niêm phong phương tiện và liên hệ Công an xã Hàm Thuận đến phối hợp xử lý, người phụ nữ vẫn tiếp tục cản trở. Đáng chú ý, lúc lực lượng chức năng khiêng xe máy lên xe tải chuyên dụng để đưa đi tạm giữ, người này bám chặt vào xe, giãy giụa, gây khó khăn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước tình huống trên, lực lượng chức năng kiên quyết tách người phụ nữ khỏi phương tiện, sau đó đưa xe máy lên xe tải để tạm giữ.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, người phụ nữ không trực tiếp liên quan đến hành vi vi phạm giao thông của người điều khiển xe máy nhưng đã có hành động cản trở tổ công tác.

Hiện vụ việc được lực lượng CSGT phối hợp Công an xã Hàm Thuận xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.