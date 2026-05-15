Người phụ nữ nước ngoài lái ô tô gây tai nạn khiến một người tử vong

Ngày 15/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h40 ngày 14/5, ô tô mang biển kiểm soát 61K-06965 do bà G.G. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ Mỹ Thuận về Mỹ Tho.

Khi đến đoạn thuộc ấp 5, xã Bình Phú, chiếc xe bất ngờ lao vào nhà dân và tông vào một người phụ nữ đang ngồi bán nước trước cửa nhà.

Cú va chạm làm người phụ nữ bị kẹt dưới gầm xe và kéo lê khỏi hiện trường khoảng 10m. Hậu quả nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng phần đầu. Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.N. (SN 1959, trú tại xã Bình Phú).