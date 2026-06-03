Người phụ nữ đưa 2 con nhỏ đi bộ giữa nắng nóng đã lên taxi về quê

Chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền xã này phối hợp với công an và người dân đã tiếp cận, hỗ trợ người phụ nữ này.

Sau khi được vận động và hỗ trợ kinh phí 5 triệu đồng, đầu giờ chiều nay, người phụ nữ đã đồng ý cùng 2 con nhỏ lên taxi, trở về quê tại một tỉnh phía Bắc.

Người phụ nữ cùng con nhỏ được hỗ trợ kinh phí, lên taxi để trở về (Ảnh: Đức Nguyễn).

Những ngày qua, hình ảnh một phụ nữ địu em bé trước ngực, đẩy xe nôi chở thêm một cháu nhỏ khác đi bộ dọc quốc lộ 1A xuyên qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh rồi vào đến Quảng Trị, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Anh Hoàng Minh Toàn, một người dân trú tại phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, từng nhìn thấy 3 mẹ con người phụ nữ trên đi trên đường tránh thành phố Đồng Hới vào ngày 2/6.

Thấy 3 mẹ con lầm lũi giữa nắng nóng, anh Toàn đã đến hỏi thăm và ngỏ lời hỗ trợ nước uống, trả chi phí xe khách nhưng người phụ nữ từ chối.

Người phụ nữ mang theo con nhỏ đi bộ qua đường tránh thành phố Đồng Hới cũ (Ảnh: Nguyễn Nam).

Trước đó, khi nắm thông tin người phụ nữ đưa theo 2 con nhỏ đi bộ dọc quốc lộ qua địa phận tỉnh Quảng Trị trong điều kiện nắng nóng gay gắt, Sở Y tế tỉnh này cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương theo dõi, hỗ trợ khi cần thiết.

Theo tìm hiểu của cơ quan chức năng, người này mang theo 2 con nhỏ (6 tháng tuổi và 3 tuổi), có ý định đi bộ từ thành phố Hải Phòng đến tỉnh An Giang.