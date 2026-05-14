Người nước ngoài lái xe không bằng lái, phản ứng khi bị kiểm tra

Ngày 14/5, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính 2 du khách nước ngoài về hành vi điều khiển xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trước đó, tối 13/5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Nha Trang.

Người đàn ông quốc tịch Canada phản ứng khi bị kiểm tra dù không có bằng lái xe (Ảnh: Quốc Bùi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông quốc tịch Nga và một người đàn ông quốc tịch Canada điều khiển xe máy nhưng không có giấy phép lái xe quốc tế hợp lệ theo quy định tại Việt Nam.

Đáng chú ý, khi bị kiểm tra, người đàn ông quốc tịch Canada liên tục phản ứng, lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ. Người này cho rằng bản thân có visa du lịch nên không cần giấy phép lái xe quốc tế.

Sau khi giải thích, lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện vi phạm để lập biên bản xử phạt theo quy định.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính 123 trường hợp người nước ngoài vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 19 trường hợp điều khiển mô tô không có giấy phép lái xe, 19 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 71 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm và 8 trường hợp vi phạm khác. Tổng số tiền xử phạt các trường hợp vi phạm hơn 320 triệu đồng.