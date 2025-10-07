Người Hà Nội "đắp đê", căng bạt, tát nước ngăn nước vào nhà

Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
(Dân trí) - Nhiều gia đình sống bên các tuyến đường ngập sâu phải huy động cả nhà ra căng giữ bạt, "đắp đê" ngăn nước. Mỗi khi có xe lớn đi qua, sóng lớn đánh dồn dập vào nhà.

Sáng 7/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 3-6 giờ tới, Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng 20-70mm, có nơi trên 100mm.

Cơn mưa lớn ngày 30/9 đã khiến 82 khu vực tại Hà Nội ngập sâu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến đường, phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến 20-40cm, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập kéo dài tới trưa và đầu giờ chiều, có nơi ngập lâu hơn.

Lượng mưa 6 giờ qua tại Hà Nội phổ biến ở mức 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm,…

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng trong sáng 7/10, tại Hà Nội (Ảnh: NCHMF).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo khoảng 100 tuyến đường, phố, khu vực dân cư có nguy cơ ngập úng trong sáng nay như: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành;

Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu - ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng,...