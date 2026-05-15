Người đi bộ bị taxi tông rồi thêm xe khác cán tử vong ở TPHCM

Sáng 15/5, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người đi bộ bị xe tông tử vong.

Thi thể nạn nhân nằm trong làn ô tô (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hơn 4h cùng ngày, anh N.L.T.H. (34 tuổi, quê Đồng Nai) lái taxi công nghệ biển số 60E-021.xx chạy trên xa lộ Hà Nội, theo hướng TPHCM đi Đồng Nai.

Khi đến trước Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc TPHCM (phường Đông Hòa), phương tiện va chạm với một người đàn ông đi bộ qua đường.

Vụ va chạm làm nạn nhân ngã xuống đường, còn chiếc taxi chạy thêm vài chục mét thì dừng lại.

Tài xế taxi cho biết, sau va chạm anh muốn kiểm tra nạn nhân và đưa đi cấp cứu, nhưng do đậu xe cách xa không thể lùi lại.

Do đó, người này chạy xe lên gần đến nút giao Tân Vạn để quay đầu, nhưng khi đến hiện trường thì nạn nhân đã bị các phương tiện khác cán tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Phần kính taxi bị bể sau va chạm với nạn nhân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa và Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Qua khám nghiệm hiện trường và kiểm tra thi thể nạn nhân, công an nhận định nạn nhân bị phương tiện có tải trọng lớn cán qua.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.