Người dân trở lại TPHCM sau lễ, quốc lộ 1 qua Tây Ninh ùn ứ

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 18h45 ngày 3/5, trên quốc lộ 1 đoạn từ cầu Tân An (phường Long An, Tây Ninh) hướng về TPHCM, dòng xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm.

Có thời điểm, phương tiện đứng yên trên đường. Do ùn ứ, nhiều người chạy lên vỉa hè để tìm cách di chuyển nhanh hơn.

Dòng phương tiện ùn ứ trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Thủ Thừa, Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Tại khu vực cầu Bến Lức (xã Bến Lức), giao thông ùn ứ nghiêm trọng, hàng nghìn ô tô và xe máy chen chúc, nhích từng đoạn.

Anh Nguyễn Thành Tâm (31 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết, tranh thủ dịp nghỉ lễ, anh về quê thăm gia đình và đang trở lại TPHCM để kịp làm việc vào sáng hôm sau. Đoạn đường từ Vĩnh Long đến Tây Ninh đông xe nhưng vẫn di chuyển được.

“Tuy nhiên, càng gần TPHCM, lượng phương tiện càng tăng, gây ùn ứ. Tôi mất hơn 20 phút mới qua được khu vực cầu Bến Lức. Với tình hình này, có lẽ đến khuya tôi mới về tới nơi”, anh Tâm nói.

Hàng nghìn phương tiện lưu thông qua khu vực cầu Bến Lức (Ảnh: An Huy).

Tại các giao lộ trên tuyến đường hướng về TPHCM, lực lượng CSGT túc trực, điều tiết, ưu tiên cho phương tiện đi thẳng nhằm giải tỏa áp lực giao thông. Ở chiều từ TPHCM về Tây Ninh, đường thông thoáng, phương tiện di chuyển thuận lợi.

Đến hơn 19h, dòng người và phương tiện đổ về quốc lộ 1 tiếp tục tăng, khiến giao thông ùn ứ nhiều đoạn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối cùng ngày, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị đã triển khai phương án điều tiết giao thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương từ 17h đến 24h ngày 3/5, áp dụng với hướng phương tiện từ các tỉnh miền Tây về TPHCM.

Quốc lộ 1 qua khu vực xã Bến Lức ken đặc xe di chuyển (Ảnh: An Huy).

Trong khung giờ trên, CSGT hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp nhằm giải tỏa áp lực giao thông, bảo đảm dòng xe di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ.

Lực lượng chức năng lưu ý, đây là phương án điều tiết tạm thời, được tổ chức trong khung thời gian và phạm vi cụ thể, dưới sự kiểm soát trực tiếp của CSGT. Phương tiện di chuyển theo hiệu lệnh của CSGT sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát; dữ liệu hình ảnh được đối chiếu với phương án phân luồng đã triển khai.

Việc điều tiết nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời giảm áp lực, hạn chế ùn ứ trên tuyến.

Trước đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 diễn biến phức tạp.

Càng về tối, lượng phương tiện đổ về quốc lộ 1 càng tăng cao (Ảnh: An Huy).

Theo thống kê, đến 11h cùng ngày, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 6 người tử vong, một người bị thương. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên những tuyến đường có lưu lượng phương tiện tăng cao do nhu cầu đi lại, về quê, du lịch của người dân.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã huy động tối đa quân số, tổ chức trực 24/24, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.