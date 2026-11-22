Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 3h30 ngày 22/11, tại căn nhà của gia đình bà P.T.K.H., đường Phạm Văn Đồng, xã Cát Tiên, Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, thời gian trên, lửa bùng phát trong căn nhà bà H. rồi lan sang khu vực quầy hàng tạp hóa của gia đình. Phát hiện cháy, người dân sống gần hiện trường đã phá cửa phía sau căn nhà, giải cứu 6 người trong gia đình bà H. thoát ra ngoài an toàn.

Lửa bao trùm căn nhà của bà H. ở Lâm Đồng (Ảnh: An Sinh).

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Cát Tiên, Ban Chỉ huy quân sự xã Cát Tiên phối hợp cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường dập lửa. Đến 4h30 cùng ngày, hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Cát Tiên, vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều vật dụng, tài sản trong căn nhà của bà H. bị thiêu rụi.

Hiện, cơ quan chức năng thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ vụ việc.