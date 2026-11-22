Ngày 22/11, ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết lúc hơn 6h ngày 21/11, phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu đuối nước khi đang tắm biển Nha Trang, ông D.A. (trú tại phường Nha Trang) lao xuống biển ứng cứu. Do sóng lớn, ông D.A. bị sóng cuốn, rơi vào tình trạng đuối nước.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, du khách không xuống tắm biển Nha Trang trong những ngày có sóng lớn (Ảnh: Trung Thi).

Phát hiện sự việc, ông S., nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cùng một đồng nghiệp nhanh chóng bơi ra ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ.

Người phụ nữ sau đó qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định. Trong khi đó, ông A. bị đuối nước trong quá trình ứng cứu nạn nhân đã tử vong vào ngày 21/11.

Riêng ông S., sau khi lên bờ, bất ngờ ngất xỉu và được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa hơn một ngày, ông S. không qua khỏi.

Trước đó, trưa 14/11, một nhóm học sinh Trường Trung cấp nghề Diên Khánh rủ nhau ra tắm tại bãi biển phường Nha Trang. Trong lúc tắm, em B.Q.V. (14 tuổi, trú tại xã Diên Khánh) bị sóng lớn cuốn ra xa và tử vong.

Bảng "cấm bơi lội" được đặt dọc bãi biển Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cho biết những ngày qua, vùng biển Nha Trang liên tục xuất hiện sóng lớn, biển động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không xuống tắm biển, bơi lội khi thời tiết và sóng biển cao. Mọi người không được chủ quan, cần chấp hành nghiêm các biển cảnh báo cấm bơi lội và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.

Khi phát hiện người có dấu hiệu đuối nước, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hộ gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.