Người đàn ông ở Phú Thọ nhận lại hơn 322 triệu đồng chuyển nhầm

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, chiều 22/8 ông Đoàn Ngọc Hội (44 tuổi, trú tại thôn Bắc Hoàng Vân, xã Hoàng An, Phú Thọ) sơ suất chuyển nhầm 322,5 triệu đồng vào tài khoản của người lạ. Lo lắng trước sự việc, ông Hội đã đến Công an xã Hoàng An đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an vào cuộc nhanh chóng và xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là ông Ngô Ngọc Huy (56 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, Phú Thọ).

Công an xã Hoàng An phối hợp với Công an phường Vĩnh Yên liên hệ, trao đổi với ông Huy về sự việc. Qua làm việc, ông Huy xác nhận tài khoản ngân hàng của mình đã nhận được số tiền nêu trên.

Công an chứng kiến việc ông Đoàn Ngọc Hội nhận lại trên 322 triệu đồng từ ông Ngô Ngọc Huy (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, ông Hội bày tỏ sự xúc động, viết thư cảm ơn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ công an đã tận tình hỗ trợ, giúp ông nhanh chóng nhận lại tài sản lớn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản trước khi thực hiện xác nhận các giao dịch để tránh xảy ra sai sót không đáng có.

Khi phát hiện có giao dịch chuyển nhầm, người dân chủ động liên hệ công an gần nhất hoặc ngân hàng để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh, xử lý theo đúng quy định.