Người đàn ông ở Lào Cai bị phạt 7,5 triệu đồng vì tát vợ

Ngày 21/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an xã Tân Lĩnh đã ra quyết định xử phạt với anh L.V.H. (SN 1982, ở xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai) về hành vi đánh đập hoặc có hành vi khác xâm hại sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với vi phạm trên, anh H. bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó ngày 10/5, tại thôn Nà Mác, xã Tân Lĩnh, anh L.V.H. có hành vi đánh vợ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Tân Lĩnh cho biết hàng ngày anh H. hay đi uống rượu và về nhà rồi chửi vợ con. Đỉnh điểm ngày 10/5, anh H. tát vợ mình. Sau đó vợ anh H. đã tới cơ quan công an trình báo.

Thông qua vụ việc trên, Công an xã Tân Lĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ, nói không với bạo lực gia đình. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.