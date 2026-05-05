Người đàn ông Nga có hơi men, gây tai nạn làm một phụ nữ Nha Trang tử vong

Ngày 5/5, Công an phường Nha Trang cho biết đã tạm giữ hình sự Smoliakov Konstantin (35 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 4/5, sau khi sử dụng rượu bia, Smoliakov Konstantin tự lái xe máy về nơi lưu trú. Khi lưu thông trên đường Trần Phú, đoạn gần Quảng trường 2/4, người này không làm chủ tốc độ và tay lái, tông vào một phụ nữ trú tại phường Nha Trang đang đi bộ qua đường.

Công an phường Nha Trang làm việc với Smoliakov Konstantin (Ảnh: Tiến Quân).

Nữ nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, còn Smoliakov Konstantin chỉ bị xây xước nhẹ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nồng độ cồn trong máu của Smoliakov Konstantin là 268,8mg/100ml máu.

Công an phường Nha Trang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý Smoliakov Konstantin theo quy định pháp luật.

Trước đó, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết thời gian gần đây địa phương ghi nhận nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

Do đó, UBND phường đã đề nghị công an địa phương xây dựng kế hoạch, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn du lịch trên địa bàn.