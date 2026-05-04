Người đàn ông mất tích sau khi rơi từ cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung
(Dân trí) - Sau khi bỏ lại xe, quần dài và đôi giày, người đàn ông leo lan can rồi rơi khỏi cầu vượt cửa biển Thuận An ở thành phố Huế, dẫn đến mất tích.
Sáng 4/5, ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An (thành phố Huế), cho biết các lực lượng chức năng đang tìm kiếm người đàn ông mất tích tại khu vực cửa biển Thuận An sau khi rơi xuống từ cây cầu mới thông xe kỹ thuật.
Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định người này chủ ý nhảy xuống hay gặp tai nạn trong lúc leo lên lan can cầu.
Trước đó, vào khoảng 17h45 ngày 3/5, tại cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông leo lên lan can rồi rơi xuống mặt nước phía dưới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy hiệu Sirius, biển số 75E1-028.xx, cùng đôi giày và chiếc quần dài do người đàn ông để lại trên cầu.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể là ông L.T. (khoảng 47 tuổi) không có việc làm và nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sinh sống cùng em gái ruột tại thôn Tân Thành, phường Phong Quảng, thành phố Huế.
Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Cầu vượt cửa biển Thuận An thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế, được khởi công từ tháng 3/2022. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn hoàn thiện là 3.496 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 2.400 tỷ đồng.
Công trình có chiều dài gần 7,8km, riêng hạng mục cầu qua cửa Thuận An dài 2,36km. Đây là cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4.
Trong những ngày qua, có rất đông người dân tìm đến công trình này tham quan, chụp ảnh. Nhiều người đưa phương tiện lên dừng đỗ giữa cầu gây ảnh hưởng đến giao thông chung.