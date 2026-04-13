Người đàn ông lao xuống sông Lam cứu hai mẹ con nhảy cầu

Sáng 13/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (Nghệ An), cho biết địa phương sẽ tổ chức biểu dương, động viên anh Nguyễn Trọng Khánh (trú xóm Hà Long, xã Vạn An) vì hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.

Theo thông tin ban đầu, tối 12/4, tại khu vực cầu Nam Đàn (xã Vạn An), nhiều người dân phát hiện một phụ nữ trẻ bế theo con trai khoảng 5 tuổi bất ngờ trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Lam.

Người dân hỗ trợ đưa hai mẹ con sau khi nhảy sông Lam vào bờ an toàn (Ảnh: H.Sương).

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp phản ứng. Ngay lúc đó, nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Trọng Khánh đã không chần chừ, lập tức lao xuống dòng nước sâu, phối hợp cùng một số người dân tiếp cận, đưa hai mẹ con vào bờ.

Nhờ được cứu kịp thời, cả hai mẹ con đều giữ được tính mạng. Sau khi lên bờ, người phụ nữ gần như suy sụp, ôm chặt con và bật khóc trong sự xúc động của những người chứng kiến.

Anh Khánh - người lao xuống dòng sông Lam cứu hai mẹ con nhảy cầu (Ảnh: H. Sương).

Trong quá trình cứu người, anh Khánh bị vật sắc cứa vào chân, vết thương khá sâu và phải khâu ngay sau đó. Sau khi đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, người dân đã nhanh chóng đưa anh Khánh đến cơ sở y tế xử lý vết thương.

Lãnh đạo địa phương đánh giá, hành động của anh Khánh thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng đối mặt nguy hiểm để cứu người trong tình huống khẩn cấp, là nghĩa cử đáng trân trọng giữa đời thường.