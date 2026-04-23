Người đàn ông lái xe máy tông gãy gác chắn tàu có nồng độ cồn kịch khung

Tối 23/4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, ông L.Q.T. (40 tuổi, trú tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được tốc độ nên tông gác chắn đường sắt gãy đôi.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với ông T. cho thấy người này đã vi phạm ở mức 1,111mg/l khí thở, kết quả kiểm tra ma túy âm tính.

Ông T. say xỉn nên đã tông gãy gác chắn đường sắt (Ảnh: Cắt từ clip).

Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe đối với ông T. để xử lý hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, điều khiển xe làm hỏng gác chắn và điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.

Như Dân trí phản ánh, trưa 23/4, mạng xã hội xuất hiện clip về vụ tai nạn đường sắt trên tỉnh lộ 623C, đoạn qua xã Thọ Phong (Quảng Ngãi). Hình ảnh từ clip cho thấy, vị trí giao cắt giữa đường sắt với tỉnh lộ 623C có gác chắn và 2 nhân viên làm nhiệm vụ.

Khi tàu sắp đến, 2 nhân viên đường sắt vào vị trí làm việc, gác chắn hạ xuống. Lúc này người đàn ông điều khiển xe máy lao đến tông mạnh vào gác chắn rồi ngã xuống sát đường ray.

Hai nhân viên đường sắt vội vã hỗ trợ người gặp nạn, dọn dẹp chướng ngại vật để đảm bảo cho tàu đi qua an toàn. Tuy nhiên người đàn ông vẫn không bước ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thấy vậy một nhân viên đường sắt bực tức la lớn rồi đá vào người đàn ông để yêu cầu rời đi.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cho rằng người đàn ông quá coi thường tính mạng, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt, nhân viên đường sắt quá bực tức mới dẫn đến hành động như vậy.