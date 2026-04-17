Người đàn ông để lại xe máy trên cầu, gieo mình xuống sông Đồng Nai

Chiều 17/4, lực lượng chức năng phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tổ chức tìm kiếm người đàn ông gieo mình xuống sông Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy đến cầu Ông Tiếp, khu vực giáp ranh giữa TPHCM và Đồng Nai rồi để lại xe máy trên cầu, bất ngờ gieo mình xuống sông Đồng Nai.

Người dân ngồi theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Phạm Diện).

Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng trình báo lên cơ quan công an. Tại hiện trường, công an kiểm tra trong balo có giấy tờ mang tên Vũ Đăng Phương (SN 1984, ngụ phường Thuận Giao, TPHCM). Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi.

Một người phụ nữ cũng đã tìm đến hiện trường và xác định giấy tờ mang tên Vũ Đăng Phương là người thân.

Đến hơn 16h cùng ngày, công an vẫn đang khẩn trương xác minh danh tính, đồng thời tổ chức tìm kiếm nạn nhân.