Người đàn ông chia sẻ thông tin xuyên tạc bị xử phạt 5 triệu đồng

Ngày 3/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Tân Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông T.Q.N. (SN 1979, trú tại xã Tân Minh, Ninh Bình) về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân, trên mạng xã hội.

Công an làm việc với ông N. về hành vi vi phạm trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Minh phát hiện tài khoản mạng xã hội T.X.N., chia sẻ bài viết từ tài khoản của các cá nhân, tổ chức phản động có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, công kích, bôi nhọ uy tín của các cơ quan Nhà nước, lực lượng công an.

Qua xác minh, làm việc, Công an xã Tân Minh xác định tài khoản facebook T.X.N. là của ông T.Q.N.. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông N. thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu nhận thức, hiểu biết.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích pháp luật, ông N. đã chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.