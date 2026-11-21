Ngày 21/11, Công an phường Bình Trưng đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với ông Trần Ngọc Danh (SN 1970) để làm rõ vụ người này chặn đầu taxi công nghệ, dùng dao tấn công tài xế.

Trước đó, tối 15/11, nam tài xế taxi công nghệ đang lưu thông trên đường số 6, khi đến giao lộ 6 - 42 (phường Bình Trưng) bị ông Danh điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu xe.

Người đàn ông dùng dao lao vào tấn công tài xế taxi công nghệ tại phường Bình Trưng (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi dừng xe, tài xế xuống đường, hai bên xảy ra tranh cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Danh bất ngờ lấy dao trong cốp xe máy, tấn công khiến tài xế bị thương ở vùng mặt.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bình Trưng đã nhanh chóng có mặt, đưa ông Danh về trụ sở làm việc. Nam tài xế taxi công nghệ sau đó cũng được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Danh thừa nhận hành vi của mình và cho rằng do bực tức vì tài xế chạy xe ẩu nên đã dẫn đến sự việc.