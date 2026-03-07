Người đàn ông bị phạt 6,5 triệu đồng vì dùng nắm đấm giải quyết mâu thuẫn

Ngày 7/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an xã Văn Bàn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh T.X.B. (38 tuổi, ở xã Văn Bàn) về hành vi đánh, tát người khác.

Với vi phạm nêu trên, anh B. bị xử phạt 6,5 triệu đồng.

Hiện trường xảy ra sự việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 26/2, do mâu thuẫn trong làm ăn, anh B. đã tìm anh T.V.S. (34 tuổi, ở cùng xã) để nói chuyện. Trong quá trình trao đổi, anh B. cho rằng anh S. có hành động lôi kéo nhân viên cũ của mình nên hai bên xảy ra to tiếng. Sau đó, anh B. đã tát và đấm anh S..

Nhà chức trách cho hay, mặc dù vụ việc không gây thương tích nhưng hành vi trên đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt với anh T.X.B. (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Văn Bàn có mặt tại hiện trường, yêu cầu các bên liên quan về trụ sở công an xã để làm việc. Qua xác minh, xét thấy hành vi của anh B. đủ căn cứ xử lý vi phạm hành chính nên công an xã đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an xã Văn Bàn khuyến cáo người dân, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Mọi hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định. Trường hợp vi phạm lần đầu có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.